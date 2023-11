Antica chitarra

Della– volume 1º: la, classica e romantica, ancona, bèrben, 1988 angelo gilardino, manuale di storia della– vol....

Il liuto (in lingua francese le luth, in inglese lute) è uno strumento a corde europeo, barocco o rinascimentale, che appartiene all'omonima famiglia dei liuti. Tale famiglia di strumenti trova larga diffusione in tutto il mondo.