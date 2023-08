Scala che valuta l intensità di un sisma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scala che valuta l intensità di un sisma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERCALLI

Significato/Curiosita : Scala che valuta l intensita di un sisma

2*3/2}}/{10^{6,0*3/2}}} = 1,995, ovvero circa 2. mentre la scala mercalli valuta l'intensità del sisma basandosi sui danni generati dal terremoto e su valutazioni... Cercando l'omonimo programma televisivo, vedi scala mercalli (programma televisivo). la scala mercalli è una scala di valutazione dell'intensità di un terremoto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

