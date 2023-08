Quello Democratico Popolare fu costituito nel 1947 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello Democratico Popolare fu costituito nel 1947. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRONTE

Significato/Curiosita : Quello democratico popolare fu costituito nel 1947

Sospetto ed emarginati. nel dicembre 1945 gli albanesi elessero una nuova assemblea popolare, ma solo i candidati del fronte democratico, ribattezzato nlm,... Titolo. fronte, in anatomia; fronte (o frons), in entomologia; fronte, in architettura, di un edificio; fronte, in geologia; fronte, in guerra; fronte, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

