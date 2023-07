La linea sulla quale si combatte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La linea sulla quale si combatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRONTE

Significato/Curiosità : La linea sulla quale si combatte

Il concetto di "linea sulla quale si combatte" o "fronte" è spesso utilizzato per descrivere una situazione di conflitto o di confronto tra due parti, come ad esempio una guerra o una battaglia. Questa linea rappresenta il punto di contatto tra le forze opposte, dove si svolgono gli scontri e le operazioni militari. La linea può essere fisica, come una trincea o una serie di posizioni fortificate, o può essere astratta, come una disputa ideologica o un dibattito politico. Su questa linea, le due parti si impegnano in azioni mirate a guadagnare vantaggio, difendere le proprie posizioni o cercare di conquistare territorio. Il fronte rappresenta spesso una divisione netta tra le parti coinvolte, con ogni lato che cerca di superare l'altro per raggiungere i propri obiettivi.

Altre risposte alla domanda : La linea sulla quale si combatte : linea; sulla; quale; combatte; S allinea no nei vigneti; Piantagioni con molti alberi allinea ti; La linea romana fra Battistini e Anagnina; La linea meridiana; Nel segreto dell urna non rispetta la linea stabilita dal partito; Trasferite sulla pelle fanno le veci dei veri tatuaggi; Atterrare sulla superficie della Luna; Raccolte di documenti sulla vita e miracoli dei santi; Città francese sulla Saona celebre per i vini; Si passa sulla moquette; Antico vaso dal quale bere d età ellenistica; Lo scontro al quale prese parte Dante; Monte della Galilea sul quale visse Elia; Tale e quale ; Il partito nel quale militarono Nenni e Pertini sigla; Si combatte con i tranquillanti; Si combatte con i dentifrici; Vi combatte vano i gladiatori; Orazio : combatté contro Porsenna; combatte gli inquinamenti;

