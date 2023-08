Partito Democratico Liberi e Uguali e Italia Viva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Partito Democratico Liberi e Uguali e Italia Viva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PD LEU IV

Significato/Curiosita : Partito democratico liberi e uguali e italia viva

Del pd, e passa al gruppo renew europe. il 18 febbraio la deputata michela rostan abbandona il gruppo liberi e uguali e aderisce a italia viva; nella stessa... Coalizione con m5s, italia viva e leu (articolo uno e sinistra italiana). a seguito della caduta del secondo governo conte, il pd ha fatto parte della maggioranza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

