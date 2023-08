Quella di Venere si trova agli Uffizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Venere si trova agli Uffizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NASCITA

Significato/Curiosita : Quella di venere si trova agli uffizi

Sempre agli uffizi, e venere e marte nella national gallery di londra. in realtà nessuna opera in cui sia riconoscibile la nascita di venere è elencata... Guida sull'uso delle fonti. la nascita è il momento dell'entrata in vita di un essere. generalmente è considerata nascita il momento in cui un essere vivente... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quella di Venere si trova agli Uffizi : quella; venere; trova; agli; uffizi; quella del 2020 è stata rimandata; Per quella dei peli si usa anche la luce pulsata; Nel diritto penale e è quella mentale; È Nuova quella con Wellington; Un influenza come quella causata dal virus H5N1; venere di : è al Louvre; L isola che ricorda una venere senza braccia; Vi si può ammirare la venere di Sandro Botticelli; La più bella era venere ; Pianta anche detta venere acchiappamosche; Nel comasco vi si trova va un noto casinò; Si trova nell alta atmosfera oltre 50 km da terra; Una bella trova ta; Lo erano prima di essere trova ti; Vi si trova il sito archeologico di Petra; Dagli effetti che riguardano tutti; Scagli ata come una freccia; Siam agli estremi; Località teatro di una storica battagli a tra Carlo VIII di Francia e la Lega Antifrancese; Molto luminoso abbagli ante; Il Giorgio che ideò la sistemazione degli uffizi ; Quello vasariano collega gli uffizi a palazzo Pitti; Noto dipinto del Bronzino conservato nella Galleria degli uffizi ; Presiede il Sant uffizi o; Atto al quale il Sant uffizi o costrinse Galileo;

Cerca altre Definizioni