Orbita tra il Sole e Venere

: Mercurio è il primo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e il più interno del nostro sistema planetario. Mercurio orbita in senso diretto (in senso antiorario, come tutti gli altri pianeti del sistema solare) a una distanza media di 0,3871 au dal Sole con un periodo siderale di 87,969 giorni terrestri. È il più piccolo e la sua orbita è anche la più eccentrica, ovvero la meno circolare, degli otto pianeti.

Italiano: Nome proprio: Mercurio ( approfondimento) m (f.: Mercuria) . (mitologia) divinità mitologica romana, messaggero degli dei e protettore dei ladri e dei mercanti, ispirato dal greco Ermes. (astronomia) primo pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole (a una distanza media di 57,9 milioni di chilometri) ed ultimo in dimensioni, con diametro inferiore alla metà di quello terrestre.