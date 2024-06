Era la Venere degli Egizi

: Divinità in origine celeste, associata alla regalità per essere stata primariamente la personificazione del trono come dimostra il suo cartiglio che include il geroglifico "trono", faceva parte dell'Enneade. Iside o Isi, in lingua egizia Aset (traslitterato 3s. Dea della vita, della guarigione, della fertilità e della magia, è originaria di Behbeit el-Hagar, nel Delta del Nilo. t) ossia trono, è una divinità egizia appartenente alla religione dell'antico Egitto.

Italiano: Nome proprio: Iside ( approfondimento) f . nome della Dea dell'amore, della vita e della natura.. nome proprio di persona femminile. nome di una regina egizia. Etimologia / Derivazione: dal greco s; ( fonte treccani) Deriva dall'egizio Aset, che vuol dire trono. È anche un nome di divinità. .