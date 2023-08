Prendere ricevere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere ricevere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACQUISIRE

Significato/Curiosita : Prendere ricevere

Desiderio di unirsi e di ricevere gesù-eucaristia senza effettuare materialmente la comunione sacramentale (cioè senza ricevere l'ostia consacrata). gli... Tennis professionals per consentire a giocatori di seconda fascia di acquisire un ranking sufficiente per accedere ai tabelloni principali o di qualificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Prendere ricevere : prendere; ricevere; Fatti dalla mamma a prendere il latte; Basta per prendere due piccioni; Si allunga per prendere ; Dà il via ad un azione da riprendere ; Si usano per prendere certi individui; ricevere per più giorni; È fatta per ricevere solo spine; ricevere un pagamento o un emozione; ricevere per testamento; Pronti a ricevere i semi;

Cerca altre Definizioni