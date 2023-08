Il nome del Cairo editore e presidente del Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome del Cairo editore e presidente del Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : URBANO

Significato/Curiosita : Il nome del cairo editore e presidente del torino

Provincia di savona in liguria. ebbe semplicemente il nome di cairo fino al 1863, quando venne aggiunto il titolo “montenotte”, in onore della battaglia napoleonica... vedi urbano (disambigua). urbano è un nome proprio di persona italiano maschile . femminile: urbana basco: urban catalano: urbà danese: urban finlandese:... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome del Cairo editore e presidente del Torino : nome; cairo; editore; presidente; torino; Il nome della Bonaccorti di televisione e radio; Insetto ematofago dal nome onomatopeico; nome maschile aggettivo di certi organi; Farmaco che deve il suo nome a un filosofo greco; Il nome del fondatore della Lamborghini; Al cairo ha inizio il suo delta; La Lega con sede al cairo ; Lo sport di Antonio cairo li e Stefan Everts; Il dittongo del cairo ; Un viaggio al cairo ; L invenduto dell editore ; L editore la paga all autore; Il creditore a cui viene assegnato un nuovo debitore; Un Mondadori editore ; Lo è un bene che può costituire garanzia per il creditore ; Il Dick vicepresidente degli USA dal 2001 al 2009; Nel governo insieme al presidente del Consiglio; Il Christian presidente della Sardegna nel 2019; Fu il terzo presidente degli USA; Harry che fu presidente ; Un nodo sulla Milano-torino ; A torino c è quello del libro; Svetta su torino ; Fattorino con ciclomotore che effettua consegne; Un famoso teatro di torino ;

Cerca altre Definizioni