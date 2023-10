L editore le paga all autore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L editore le paga all autore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : ROYALTY

Significato/Curiosita : L editore le paga all autore

Bellani valeria, le leggi sul diritto di autore, giuffrè editore, 2007 issn 0012-3420 bellani valeria, chimienti laura, il diritto di autore nella prassi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi royalty (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento diritto industriale non cita le...

royalty s. ingl. (propr. «regalìa, diritto del re»; pl. royalties ), usato in ital. al femm. – Termine anglosassone entrato nell’uso internazionale (spec. al plur.) per indicare l’aliquota del prodotto lordo che le società concessionarie di giacimenti minerarî (soprattutto di petrolio) si impegnano a corrispondere in natura allo stato concedente, in sostituzione o, in genere, in aggiunta economia ekono'mia s. f. dal lat. oeconomia, gr. oikonomía 'amministrazione della casa', sul modello del fr. économie. - 1. a. uso del denaro che mira a ottenere il massimo vantaggio a parità di dispendio ; prezzo; processo produttivo; produzione; protto; quota di mercato; reddito; rendita; ricchezza; ricerca di mercato; rischio; royalty; salario; scambio; speculazione; utilità, valore; valore-lavoro; vendita a rate, in contanti. 2. Boom; carovita Definizione Treccani Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

