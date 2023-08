Negli aerei viene detta barra di comando fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli aerei viene detta barra di comando fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLOCHE

Significato/Curiosita : Negli aerei viene detta barra di comando fra

Sistema di controllo fly-by-wire: questo velivolo è pilotato non con una barra di comando classica, ma con una barra detta sidestick (barra laterale)... Disambiguazione – "cloche" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cloche (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento aviazione non... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

