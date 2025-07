È detta vitello marino nei cruciverba: la soluzione è Foca

Home / Soluzioni Cruciverba / È detta vitello marino

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È detta vitello marino' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOCA

Curiosità e Significato di Foca

La soluzione Foca di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Foca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Foca? Vitello marino è un termine che si riferisce alla foca, un mammifero marino noto per il suo aspetto robusto e il manto lanoso. Le foche vivono in acque fredde e sono abili nuotatrici, spesso presenti lungo le coste del Nord e dell'Artico. Riconoscibile per il loro sguardo dolce e il corpo snello, rappresentano simboli di natura selvaggia e misteriosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È detta anche leone marinoÈ detta Gran CarroCosi è anche detta l anguriaInfiorescenza detta gattinoIn tedesco è detta Sterzing

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Foca

Hai trovato la definizione "È detta vitello marino" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

O Otranto

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C R S N I O I O T C F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STROFINACCIO" STROFINACCIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.