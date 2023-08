Grandi magazzini londinesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grandi magazzini londinesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HARRODS

Significato/Curiosità : Grandi magazzini londinesi

Harrods è un iconico grande magazzino situato a Londra. Fondato nel 1834, è rinomato per il suo lusso, la varietà di prodotti di alta qualità e l'atmosfera esclusiva. Il suo imponente edificio offre una vasta gamma di reparti, dalla moda ai cosmetici, dagli articoli per la casa ai prodotti alimentari pregiati. Harrods è celebre anche per l'architettura elaborata e gli interni sontuosi. I visitatori possono sperimentare un ambiente unico di shopping, con servizi personalizzati e una selezione curata di marchi di lusso. Questo emblema dell'eleganza britannica attira locali e turisti, offrendo un'esperienza di shopping indimenticabile nel cuore di Londra.

