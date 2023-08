Locuzione che intende in grande quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locuzione che intende in grande quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : A VOLONTÀ

Significato/Curiosita : Locuzione che intende in grande quantita

Argomento che riguarda solamente la persona considerata ad honorem = a titolo d'onore a divìnis = nella locuzione "sospeso a divinis" - sacerdote che per punizione... Di volontà possono essere il desiderio di lasciare un'eredità ai figli e/o ai parenti, o il proposito di comprare una casa. generalmente la volontà rappresenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

