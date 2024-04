La Soluzione ♚ In grande quantità

La definizione e la soluzione di 5 lettere: In grande quantità. A IOSA - A IOSA - ASSAI - MOLTO - TANTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su In grande quantita: Quantitativamente quantità di sostanza – in un sistema fisico-chimico, numero di entità elementari che sono contenute nell'oggetto quantità di moto (anche... A iosa è un'espressione della lingua italiana, utilizzata sia nel lessico colloquiale che letterario, che significa "abbondantemente" o "in grande quantità". Tale espressione è probabilmente derivata, per corruzione dovuta alla particolare pronuncia toscana, dal termine chiosa, con il quale venivano indicate le monete fasulle utilizzate per i giochi dei fanciulli. Un corrispondente esempio moderno, è individuabile nelle monete usate per i ...

