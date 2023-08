Un dono per le feste detto in modo aulico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dono per le feste detto in modo aulico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRENNA

Significato/Curiosita : Un dono per le feste detto in modo aulico

Maturò un nuovo modo di concepire il mondo e se stessi, sviluppando le idee dell'umanesimo, nato in ambito letterario nel quattordicesimo secolo per il rinato... Corso, vedi strenna (dolce). la strenna, o strenna natalizia, è un regalo che è d'uso fare o ricevere a natale o nel periodo natalizio. strenna è «nome latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un dono per le feste detto in modo aulico : dono; feste; detto; modo; aulico; Li appendono gli adolescenti in camera; Si prendono per andare di corpo; Lo condividono gemelli e cancro; Comprendono anche vasche e lavandini; Se li concedono i ricchi; Si suonano per gioco alle feste ; Li feste ggiano parenti e amici; Vi rompe le uova il guastafeste ; feste ggiato osannato; Sentimento che si feste ggia a san Valentino; Quello di matrimoni era detto paraninfo; Operaio addetto a vasti specchi evaporanti; Così è detto un accessorio da biliardo per la mano; Il nome dell attrice Di Benedetto ; detto a voce molto alta; modo dispregiativo per riferirsi alla gente comune; Condimento al pomodo ro per i napoletani; altare in modo più popolare; Popolavano l Olimpo in modo letterario; Comodo fuoristrada; A partire da questo luogo aulico ; Un condotto dell impianto idraulico ; Una guarnizione dell idraulico ; Nastro usato dall idraulico ; L idraulico se li porta sempre dietro;

