Così è anche detta una bibita analcolica ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detta una bibita analcolica ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOFT DRINK

Significato/Curiosita : Cosi e anche detta una bibita analcolica ing

Una bibita (in inglese soft drink) è un tipo di bevanda analcolica a base di acqua naturale o acqua gassata con carbonato di sodio (comunemente detta soda)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

