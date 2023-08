Aree evidenziate e delimitate da poligoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aree evidenziate e delimitate da poligoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIQUADRI

Significato/Curiosita : Aree evidenziate e delimitate da poligoni

Anche nel dodecaedro, un poligono a dodici pentagoni, e nell'icosaedro, entrambi solidi platonici. esistono inoltre dei poligoni definibili aurei, poiché... Questa voce o sezione sull'argomento filatelia non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. puoi migliorare questa voce aggiungendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Aree evidenziate e delimitate da poligoni : aree; evidenziate; delimitate; poligoni; aree coltivabili; Per il loro vizio ci sono delle aree apposite; Consente l ingresso in aree urbane a traffico limitato; Propri delle aree a nord del Tropico del Cancro; Per misurarne l estensione se ne calcolano le aree ; Sono delimitate dai vialetti; I terrapieni dietro alle sagome nei poligoni di tiro; I poligoni come quello del cartello STOP; I cerchi possono esserlo nei poligoni e viceversa; I poligoni con nove lati; Va dal centro a un lato dei poligoni ;

