L Andrea autore del quadro Trionfi di Cesare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Andrea autore del quadro Trionfi di Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MANTEGNA

Significato/Curiosita : L andrea autore del quadro trionfi di cesare

Celebrazione del trionfo di cesare. immediatamente dopo fu mandato a morte nel carcere mamertino. nei secoli xviii e xix la sua figura, similmente a quella di ambiorige... "mantegna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mantegna (disambigua). «scolpì in pittura» (ulisse degli aleotti) andrea mantegna (isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

