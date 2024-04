La Soluzione ♚ Il ritorno di un escluso La definizione e la soluzione di 12 lettere: Il ritorno di un escluso. RIAMMISSIONE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il ritorno di un escluso: La riammissione è un istituto giuridico tipico del diritto canonico, mediante il quale un professo di voti temporanei o perpetui, un candidato al sacerdozio o un ministro ordinato, oppure anche un fedele laico di una prelatura personale nei confronti del quale siano state disposte - d'ufficio o su istanza - le dimissioni dall'ordine, dalla congregazione, dallo stato clericale o dalla prelatura, viene riammesso in queste stesse condizioni e appartenenze. È del tutto evidente che la riammissione non può essere il frutto di automatismi o decisioni imponderate. Occorrerà riconsiderare le ragioni che avevano portato alle dimissioni (motivi ... Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: La riammissione è un istituto giuridico tipico del diritto canonico, mediante il quale un professo di voti temporanei o perpetui, un candidato al sacerdozio o un ministro ordinato, oppure anche un fedele laico di una prelatura personale nei confronti del quale siano state disposte - d'ufficio o su istanza - le dimissioni dall'ordine, dalla congregazione, dallo stato clericale o dalla prelatura, viene riammesso in queste stesse condizioni e appartenenze. È del tutto evidente che la riammissione non può essere il frutto di automatismi o decisioni imponderate. Occorrerà riconsiderare le ragioni che avevano portato alle dimissioni (motivi ... readmission (pl.: readmissions) riammissione Altre Definizioni con riammissione; ritorno; escluso; È più facile percorrerla al ritorno; Ritorno in auge di una moda passata; Michael J: è Marty McFly in Ritorno al futuro; Escluso non compreso; Nulla escluso; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il ritorno di un escluso

RIAMMISSIONE

