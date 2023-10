Comunica movimento alle ruote motrici - Cruciverba

Guida vincolata per mezzo di una sola rotaia, mentre ilè permesso per mezzo disu gomma. a padova tale mezzo è in funzione dal 2007, mentre...

L'albero di trasmissione è un dispositivo che trasferisce l'energia prodotta dal motore alle ruote motrici. Collega il cambio al differenziale. In genere è costituito da albero con giunti cardanici. Si utilizza sulle vetture che hanno motore anteriore e trazione posteriore.