Chi ne è titolare viene definito magnifico - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : RETTORATO

Significato/Curiosita : Chi ne e titolare viene definito magnifico

Altre risposte alla domanda : Chi ne è titolare viene definito magnifico : titolare; viene; definito; magnifico; Assegnato a un titolare come un appartamento; Intitolare a qualcuno; Mancante del titolare ; Sostituisce il titolare di un ufficio; Prelato della curia romana, titolare di una carica onorifica papale; La smart card che viene inserita nel cellulare; viene attaccato a un fianco della motocicletta; Il fenomeno per cui una reazione fisica avviene in ritardo; viene ricercato dai Carabinieri; Non di rado viene battuta; Così è stato definito l incontro di calcio Italia Germania del 1970; Così è definito un alternarsi di buone e cattive notizie; Minerale un tempo definito l oro degli stolti; In araldica, come viene definito questo simbolo; Indefinito come un colore; Un magnifico gattone; Il padre di Lorenzo il magnifico ; Il magnifico universitario; Ha un magnifico Duomo in Sicilia; Il sultano turco del XVI secolo che fu detto il magnifico ;

