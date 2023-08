Sono concittadini di Massimo Bottura e Carla Gozzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono concittadini di Massimo Bottura e Carla Gozzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MODENESI

Significato/Curiosita : Sono concittadini di massimo bottura e carla gozzi

Mura della città delle due torri e ad assediarla. dopo una settimana i modenesi tolsero l'assedio e tornarono in città portando come trofeo un secchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono concittadini di Massimo Bottura e Carla Gozzi : sono; concittadini; massimo; bottura; carla; gozzi; I consigli della pubblicità sono a loro relativi; Non tutti sono dotati del suo senso; Quelli da baraccone sono spesso circensi; Lo sono Perry Mason e Ben Matlock in TV; Si possono fare alle montagne e alle SPA; concittadini degli IntiIllimani; I concittadini di Speri; I concittadini di fra Iacopone; I concittadini più prossimi; I lombardi concittadini di Severgnini; massimo del film Una famiglia mostruosa; massimo noto comico; Oltrepassare il punteggio massimo stabilito come in alcuni giochi; massimo per autorità; Il massimo all università; I colleghi di Cracco e bottura ; Si prende senza toccarla ; Si scuote senza toccarla ; Scarla tti sbiaditi; Per districarla si cerca il bandolo; L autore USA de La lettera scarla tta: __ Hawthorne; I frutti d una nota fiaba di Carlo gozzi ;

Cerca altre Definizioni