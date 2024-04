La Soluzione ♚ Una vela per i gozzi La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una vela per i gozzi. LATINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una vela per i gozzi: Latina () è un comune italiano di 127 486 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nel Lazio. È la seconda città laziale per numero di abitanti, preceduta soltanto da Roma. È una delle più giovani città d'Italia, essendo una città di fondazione nata col nome di Littoria durante il ventennio fascista, a seguito della bonifica integrale dell'Agro Pontino, e inaugurata il 18 dicembre 1932. Il territorio comunale apparteneva precedentemente ai comuni di Cisterna, Sermoneta, Sezze e Nettuno e comprendeva zone paludose e macchia, piccoli nuclei abitati preesistenti e zone abitate solo stagionalmente a causa del territorio poco ospitale e della ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Latina () è un comune italiano di 127 486 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nel Lazio. È la seconda città laziale per numero di abitanti, preceduta soltanto da Roma. È una delle più giovani città d'Italia, essendo una città di fondazione nata col nome di Littoria durante il ventennio fascista, a seguito della bonifica integrale dell'Agro Pontino, e inaugurata il 18 dicembre 1932. Il territorio comunale apparteneva precedentemente ai comuni di Cisterna, Sermoneta, Sezze e Nettuno e comprendeva zone paludose e macchia, piccoli nuclei abitati preesistenti e zone abitate solo stagionalmente a causa del territorio poco ospitale e della ... latina f sing femminile di latino Sillabazione la | tì | na Etimologia / Derivazione vedi latino Altre Definizioni con latina; vela; gozzi; La caramella morbida alla frutta; Si chiamava Littoria; Vela triangolare; Un vecchio sistema per classificare le barche a vela; Una vela a pallone; Sono concittadini di Massimo Bottura e Carla Gozzi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una vela per i gozzi

LATINA

L

A

T

I

N

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Una vela per i gozzi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.