La Soluzione ♚ Carla ex première dame

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Carla ex première dame. BRUNI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Carla ex premiere dame: Carla Bruni, all'anagrafe Carla Gilberta Bruni Tedeschi, in seguito al matrimonio con Nicolas Sarkozy conosciuta anche come Carla Bruni-Sarkozy (Torino, 23 dicembre 1967), è una cantautrice, attrice e supermodella italiana naturalizzata francese, già Première dame di Francia. Residente in Francia dall'età di sette anni, ha intrapreso la carriera da modella tra il 1987 e il 1998, scoperta dal noto agente di modelle Piero Piazzi, sfilando per importanti case di moda, in particolare Versace, per poi dedicarsi alla musica come cantautrice. Ha scritto diversi brani dell'album Si j'étais elle di Julien Clerc nel 2000, e ha pubblicato il suo primo ...

Altre Definizioni con bruni; carla; première; dame;