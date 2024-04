La Soluzione ♚ Tra Reggiani e Bolognesi La definizione e la soluzione di 8 lettere: Tra Reggiani e Bolognesi. MODENESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tra reggiani e bolognesi: Modena (, Mòdna in dialetto modenese) è un comune italiano di 185 009 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Nelle fonti le prime notizie su Modena risalgono alla guerra tra Romani e Boi che abitavano nell'area. Il centro fungeva da presidio militare anche prima della fondazione ufficiale della città da parte dei romani. La città, infatti, è stata ritualmente fondata nel 183 a.C., come colonia di diritto romano, dai triumviri Marco Emilio Lepido, Tito Ebuzio Parro e Lucio Quinzio Crispino i quali condussero da Roma duemila cittadini. Dal VI secolo Modena è una città ducale del Regno Longobardo (Ducati longobardi) al ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Modena (, Mòdna in dialetto modenese) è un comune italiano di 185 009 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Nelle fonti le prime notizie su Modena risalgono alla guerra tra Romani e Boi che abitavano nell'area. Il centro fungeva da presidio militare anche prima della fondazione ufficiale della città da parte dei romani. La città, infatti, è stata ritualmente fondata nel 183 a.C., come colonia di diritto romano, dai triumviri Marco Emilio Lepido, Tito Ebuzio Parro e Lucio Quinzio Crispino i quali condussero da Roma duemila cittadini. Dal VI secolo Modena è una città ducale del Regno Longobardo (Ducati longobardi) al ... modenese m e f sing (pl.: modenesi) che è attinente a Modena Sostantivo modenese m e f sing (pl.: modenesi) chi è nato o risiede a Modena Sostantivo modenese m solo sing (linguistica) dialetto parlato a Modena Sillabazione mo | de | né | se Pronuncia IPA: /mode'nese/ o IPA: mode'neze Etimologia / Derivazione deriva da Modena Altre Definizioni con modenesi; reggiani; bolognesi; Sono orgogliosi della Ghirlandina; Sono concittadini di Massimo Bottura e Carla Gozzi; Altro nome dei Bolognesi; A ovest dei Bolognesi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Tra Reggiani e Bolognesi

MODENESI

M

O

D

E

N

E

S

I

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Tra Reggiani e Bolognesi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.