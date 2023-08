Ostruito come un intestino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ostruito come un intestino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OCCLUSO

Significato/Curiosita : Ostruito come un intestino

Rosso e spesso succede perché il dotto lacrimale è infiammato e quindi ostruito e la causa può essere di origine alimentare, in quel caso si passa a crocchette... Visibilità. si ha un fronte occluso quando un fronte freddo (quindi più veloce) raggiunge un fronte caldo e si sovrappone il fronte occluso può essere "a carattere... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ostruito come un intestino : ostruito; come; intestino; Edificio costruito ; Viene costruito a piombo; Quello di Piazza San Pietro fu costruito da Bernini; L altare della Roma imperiale costruito nel 9 A.C; Lo è un arco costruito per celebrare una vittoria; La Repubblica che divenne poi nota come Benin; come pantaloni che terminano stretti al ginocchio; Quello tartaro è usato come agente lievitante; come gli abitanti di Vientiane e Luang Prabang; come un campo coltivabile; Il primo tratto dell intestino ; Che pertiene all intestino ; Tratto dell intestino lungo circa 25 cm; Malattia infettiva dell intestino tenue; Piatto romano a base di intestino di vitello;

Cerca altre Definizioni