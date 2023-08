Noto prodotto dell omonima zona della Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto prodotto dell omonima zona della Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHAMPAGNE

Significato/Curiosita : Noto prodotto dell omonima zona della francia

Tre doc per il vino (eloro, noto e moscato di noto) e una dop per l'olio (monte iblei, zona valtellaro). altro prodotto di grande qualità è la mandorla... Produzione dello champagne). rimane il dubbio sulla genesi della trasformazione del vino fermo in vino spumante: una versione afferma che lo champagne sia nato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Noto prodotto dell omonima zona della Francia : noto; prodotto; omonima; zona; della; francia; noto marchio francese di droni; L appartamento di un noto film europeo del 2002; Il Giorgio noto conduttore di televendite; Le doors di un noto film del 1998 ing; Un noto romanzo di Alexandros Papadiamantis; Un prodotto di scarto; prodotto dal nulla; prodotto Nazionale Lordo; Cosi è un prodotto che tutti vorrebbero; Ha prodotto il Game Boy e la Wii; Casa di moda romana fondata dall omonima Fernanda; Quella cornuta colpisce l omonima graminacea; Comune del torinese dove si trova un omonima Rocca; Il McDonald mascotte dell omonima catena; L Ermenegildo dell omonima azienda di abbigliamento; zona con discontinua ma fitta vegetazione; Canzona tura irrisione detto familiarmente; Così è il clima della zona equatoriale; Si fa canzona ndo; Bella zona di Napoli; I consigli della pubblicità sono a loro relativi; Il Milo della Melevisione; Con le donne in un programma della De Filippi; Abitante della città laziale fondata come Littoria; Un compianto Charles della canzone; Fiume della francia ; Il piccolo principato tra francia e Spagna; Vale te in francia ; Grande città del sud della francia ; La donna che personifica la francia ;

Cerca altre Definizioni