Una patrona della Francia
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SOLUZIONE: PETRONILLA
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ALTRE SOLUZIONI: GIOVANNA D ARCO
Perché la soluzione è Petronilla? Petronilla è considerata una patrona della Francia, venerata come una santa che ha svolto un ruolo importante nella devozione popolare. La sua figura è associata alla protezione e alla guida spirituale, rappresentando un esempio di fede e dedizione. La sua memoria viene celebrata in diverse località francesi, dove si tengono processioni e ricorrenze in suo onore. La devozione verso Petronilla continua a essere un simbolo di speranza e protezione per molti fedeli.
Una patrona della Francia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Petronilla
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una patrona della Francia
- Risposta: PETRONILLA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Petronilla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una patrona della Francia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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