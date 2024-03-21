Una patrona della Francia

Sara Verdi | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SOLUZIONE: PETRONILLA

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ALTRE SOLUZIONI: GIOVANNA D ARCO

Perché la soluzione è Petronilla? Petronilla è considerata una patrona della Francia, venerata come una santa che ha svolto un ruolo importante nella devozione popolare. La sua figura è associata alla protezione e alla guida spirituale, rappresentando un esempio di fede e dedizione. La sua memoria viene celebrata in diverse località francesi, dove si tengono processioni e ricorrenze in suo onore. La devozione verso Petronilla continua a essere un simbolo di speranza e protezione per molti fedeli.

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Una patrona della Francia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Petronilla

Per risolvere la definizione "Una patrona della Francia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Petronilla'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una patrona della Francia
  • Risposta: PETRONILLA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: P_________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
T Torino
R Roma
O Otranto
N Napoli
I Imola
L Livorno
L Livorno
A Ancona

La soluzione 'Petronilla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una patrona della Francia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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