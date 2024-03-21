Una patrona della Francia

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una patrona della Francia' è 'Petronilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETRONILLA

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ALTRE SOLUZIONI: GIOVANNA D ARCO

Perché la soluzione è Petronilla? Petronilla è considerata una patrona della Francia, venerata come una santa che ha svolto un ruolo importante nella devozione popolare. La sua figura è associata alla protezione e alla guida spirituale, rappresentando un esempio di fede e dedizione. La sua memoria viene celebrata in diverse località francesi, dove si tengono processioni e ricorrenze in suo onore. La devozione verso Petronilla continua a essere un simbolo di speranza e protezione per molti fedeli.

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Una patrona della Francia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Petronilla

Per risolvere la definizione "Una patrona della Francia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Petronilla'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una patrona della Francia

Una patrona della Francia Risposta: PETRONILLA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: P_________

P_________ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

P Padova E Empoli T Torino R Roma O Otranto N Napoli I Imola L Livorno L Livorno A Ancona

La soluzione 'Petronilla' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una patrona della Francia". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.