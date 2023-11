La definizione e la soluzione di: È unita a Forlì nell omonima provincia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Adriatico, a nord con la provincia di forlì-cesena, a ovest con la toscana (provincia di arezzo). la provincia di rimini è stata istituita sulla carta... Cesena (AFi: /e'zena/, Ciéna in romagnolo) è un comune italiano di 95 660 abitanti della provincia di Forlì-Cesena, in Emilia-Romagna. È sede ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : È unita a Jaffa; forlì Cesena sulle auto; Dramma in un atto di Luigi Pirandello basato sull omonima novella del 1910; La provincia con Spoleto;

Cerca altre Definizioni