La nona traccia di Fenomeno di Fabri Fibra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nona traccia di Fenomeno di Fabri Fibra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRONICO

Significato/Curiosita : La nona traccia di fenomeno di fabri fibra

Siciliano. 2022: nella traccia brutto figlio di del rapper marchigiano fabri fibra, la prima strofa si chiude con un riferimento all'atomica di majorana. ettore... Patologia, per un malato cronico generalmente è possibile trattare i sintomi, ma non curare la malattia. le patologie croniche vanno dalle cardiopatie... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

