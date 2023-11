La definizione e la soluzione di: Fenomeno tellurico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCOSSA

Significato/Curiosita : Fenomeno tellurico

Che è generalmente quello più interessato dal fenomeno. la branca della geofisica che studia questi fenomeni è la sismologia. quasi tutti i terremoti che... Che è generalmente quello più interessato dal. la branca della geofisica che studia questiè la sismologia. quasi tutti i terremoti che... La folgorazione (comunemente detta scossa) è il passaggio di una forte corrente elettrica attraverso il corpo umano. In medicina il termine è usato relativamente agli effetti patologici di tale fenomeno su chi lo subisce. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fenomeno tellurico : fenomeno; tellurico; fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; fenomeno di origine nervosa; Come il fenomeno che non può tornare indietro; fenomeno di culto di personalità dello spettacolo; Movimento tellurico ;

