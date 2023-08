Il delicato fiore primaverile che ricorda la Traviata verdiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il delicato fiore primaverile che ricorda la Traviata verdiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VIOLETTA

Significato/Curiosita : Il delicato fiore primaverile che ricorda la traviata verdiana

Tomás, violetta e león si lasciano. al termine della prima stagione, tomás rivela a violetta che tornerà a vivere in spagna e alla fine violetta non si... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

