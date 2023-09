Gracile delicato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gracile delicato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ESILE

Spinazzolesi mossi alla volta di potenza insorta, era avvocato e benché di gracile salute, aveva indomita forza d'animo; avvocato era teobaldo sorgente; possidente... Medaglie olimpiche. soprannominata il passerotto di minsk per il suo fisico esile e le sue origini bielorusse, vive negli stati uniti (paese del quale dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gracile delicato : gracile; delicato; gracile e mingherlino; Di gracile costituzione; gracile di costituzione; Caratterizza la persona gracile ; Estremamente delicata e gracile ; gracile , smilzo; Un po gracile ; Estremamente gracile ; Se è delicato meglio non toccarlo; Sottile pesce delicato al palato; Il delicato fiore primaverile che ricorda la Traviata verdiana; delicato formaggio francese; In modo delicato e leggero; Un delicato colore viola pallido; Il delicato topo che vive nei deserti statunitensi; _ delicato , l ispettrice portata in TV dalla Cortellesi;

