La Soluzione ♚ Fascia di trasmissioni TV compresa tra le 18 e le 20 La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PRESERALE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PRESERALE

Significato della soluzione per: Fascia di trasmissioni tv compresa tra le 18 e le 20 . Il preserale (o fascia preserale) è una fascia oraria giornaliera tra le varie in cui viene divisa la programmazione televisiva. Corrisponde al periodo di messa in onda dei programmi tra le ore 18 e l’edizione delle 20 del telegiornale.

