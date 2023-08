Razza equina americana con manto pezzato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Razza equina americana con manto pezzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPALOOSA

Significato/Curiosita : Razza equina americana con manto pezzato

159 cm al garrese. si può facilmente riconoscere grazie al suo manto quasi sempre pezzato, alla grande quantità di pelo presente sugli zoccoli e ai lunghi... Su appaloosa https://appaloosaitaly.com/, sito web dell'aia (associazione italiana appaloosa); museo dell'appaloosa, sito web in inglese; appaloosa.com...

