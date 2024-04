La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una espressione equina. NITRITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il nitrito di sodio è un composto inorganico costituito dal sale di sodio dell'acido nitroso. A temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino inodore di colore bianco leggermente giallastro. È molto solubile in acqua e igroscopico. È un precursore utile per una varietà di composti organici, come quelli farmaceutici, coloranti e pesticidi, ma è probabilmente più conosciuto come additivo alimentare per prevenire il botulismo. È un composto tossico, pericoloso per l'ambiente.

nitrito ( approfondimento) m sing (pl.: nitriti)

suono acuto e successivamente profondo emesso dal cavallo o dal mulo (chimica) (medicina) (farmacologia) anione composto da un atomo di azoto e due atomi di ossigeno di carica negativa, usato per produrre conservanti alimentari e farmaci contro l'angina

Sillabazione

ni | trì | to

Pronuncia

IPA: /ni'trito/

Etimologia / Derivazione