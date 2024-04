La Soluzione ♚ Una martora americana La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una martora americana. EIRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una martora americana: Il tayra (Eira barbara), noto anche come tolomuco o perico ligero in America Centrale, è un animale onnivoro della famiglia dei Mustelidi. È l'unica specie del genere Eira. Portoghese Sostantivo Significato e Curiosità su: Il tayra (Eira barbara), noto anche come tolomuco o perico ligero in America Centrale, è un animale onnivoro della famiglia dei Mustelidi. È l'unica specie del genere Eira. bananeira albero di banane Sillabazione ba | na | nei | ra Etimologia / Derivazione da banana col suffisso -eira Altre Definizioni con eira; martora; americana; Knightley nota attrice; Knightley attrice inglese; Antica Casa automobilistica; La Bros nota Casa cinematografica americana; TV via cavo americana; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una martora americana

EIRA

E

I

R

A

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Una martora americana' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.