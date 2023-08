Lo raccoglie chi accetta la sfida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo raccoglie chi accetta la sfida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUANTO

Significato/Curiosita : Lo raccoglie chi accetta la sfida

Coltello. dahlmann lo raccoglie e accetta la sfida: va a morire sotto le stelle e per un'inezia, dicendosi che se ciò fosse accaduto la sera in cui gli infilarono... L'espressione "gettare il guanto": un nobile si sfilava il guanto e lo gettava ai piedi come segno di sfida. essendo i guanti spesso associati alla superiorità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo raccoglie chi accetta la sfida : raccoglie; accetta; sfida; Chi la fa poi raccoglie ; raccoglie i voti degli elettori; raccoglie gli scarti di tutti; raccoglie re offerte; Va in onda per raccoglie re offerte di beneficenza; Lo sono le proposte accetta bili; Chi l accetta deve battersi; Sottoscritti per accetta zione; Diamanti sfaccetta ti; Va accetta ta dal perdente; sfida no un bovino in un arena; Squadre che si sfida no nell ultima gara del torneo; Una sfida annuale tra Oxford e Cambridge; Una sfida alla Chiesa; Fine di sfida ;

Cerca altre Definizioni