Quello per le ostriche è in maglia metallica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello per le ostriche è in maglia metallica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUANTO

Significato/Curiosita : Quello per le ostriche e in maglia metallica

per particolari tipi lavori (come i coltelli che servono ad aprire le ostriche, ma che non vengono utilizzati per lavorare sul mollusco interno). è un... L'espressione "gettare il guanto": un nobile si sfilava il guanto e lo gettava ai piedi come segno di sfida. essendo i guanti spesso associati alla superiorità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

