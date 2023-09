Chi lo semina raccoglie tempesta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi lo semina raccoglie tempesta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VENTO

Significato/Curiosita : Chi lo semina raccoglie tempesta

Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. «chi semina vento raccoglie tempesta» è un antico proverbio, derivato dal libro del profeta osea... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vento (disambigua). in meteorologia il vento è il movimento di una massa d'aria atmosferica da un'area... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 27 settembre 2023

