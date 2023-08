Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : XILITOLO

Significato/Curiosita : Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle

(saccarosio). lo xilitolo viene estratto da betulle, fragole, lampone, prugna e anche dal grano. il potere dolcificante dello xilitolo è molto simile a... (saccarosio). lo xilitolo viene estratto da betulle, fragole, lampone, prugna e anche dal grano. il potere dolcificante dello xilitolo è molto simile a... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle : dolcificante; alimentare; estratto; dalle; betulle; Un dolcificante che contiene fenilalanina; Pianta usata come dolcificante ipocalorico; dolcificante artificiale; Un dolcificante chimico; La O degli OGM nell agroalimentare ; alimentare nutrire; Quella alimentare va dalla terra alla tavola; Additivo alimentare per agglutinare; Quella alimentare comprende prodotti agrari; estratto Conto; Lo è il petrolio appena estratto ; L estratto strappato... da un discorso; Così è detto un minerale appena estratto ; Viene estratto in fase d atterraggio; dalle proprie rinasce la Fenice; Reso più resistente dalle difficoltà; Gioco da tavolo di guerra dalle celebri miniature; Altro nome del tamaro l erba rampicante dalle bacche rosse; Pendono dalle lenze; Farfalle i cui bruchi divorano le foglie di betulle e faggi;

Cerca altre Definizioni