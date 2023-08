Come gli abitanti di Vientiane e Luang Prabang - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come gli abitanti di Vientiane e Luang Prabang. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAOTIANI

Significato/Curiosita : Come gli abitanti di vientiane e luang prabang

Del regno di luang prabang. nel 1778, luang prabang e gli altri regni laotiani di vientiane e champasak divennero stati vassalli dei siamesi di ayutthaya... Capitale a lovek. i laotiani subirono la prima pesante sconfitta nel 1455, quando le armate di lanna furono respinte a caro prezzo dai laotiani, ma riuscirono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Come gli abitanti di Vientiane e Luang Prabang : come; abitanti; vientiane; luang; prabang; come pantaloni che terminano stretti al ginocchio; Quello tartaro è usato come agente lievitante; come un campo coltivabile; come un esperienza che lascia il segno; come dire inquisiti; Lo sono gli abitanti di Kigali; Gli abitanti di Baku; Gli abitanti di Erevan; Le abitanti della città col Ponte di Porta Napoli; Lo erano gli abitanti di Tebe e Platea; Lo Stato con vientiane ; Le Asiatiche di vientiane ; Si parla a vientiane ; Ha per capitale vientiane ; Lingua parlata a vientiane ; Lo Stato con luang Prabang; Lo è un nativo di luang Prabang; Lo Stato di luang Prabang; Lo sono i nativi di luang Prabang; Lo Stato con Luang prabang ; Lo è un nativo di Luang prabang ; Lo Stato di Luang prabang ; Lo sono i nativi di Luang prabang ;

Cerca altre Definizioni