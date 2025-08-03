Relativo alla coltivazione dei campi

SOLUZIONE: AGRICOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Relativo alla coltivazione dei campi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Relativo alla coltivazione dei campi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Agricolo? Il termine si riferisce a tutto ciò che riguarda l’attività di coltivare la terra e produrre alimenti o altre risorse naturali. È un aggettivo che descrive pratiche, tecniche e strumenti usati per lavorare i terreni e favorire la crescita di piante, ortaggi o cereali. Questa parola richiama il lavoro degli agricoltori, la cura delle colture e la gestione delle risorse naturali per sostenere la vita e l’economia rurale. La connessione tra il termine e la campagna è evidente.

La soluzione associata alla definizione "Relativo alla coltivazione dei campi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Relativo alla coltivazione dei campi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Agricolo:

A Ancona G Genova R Roma I Imola C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Relativo alla coltivazione dei campi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

