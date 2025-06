Settore che riguarda la lavorazione della terra nei cruciverba: la soluzione è Agricolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Settore che riguarda la lavorazione della terra

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Settore che riguarda la lavorazione della terra' è 'Agricolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGRICOLO

Curiosità e Significato di Agricolo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Agricolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Agricolo.

Perché la soluzione è Agricolo? Il termine agricolo si riferisce a tutto ciò che riguarda la lavorazione della terra, l'allevamento di piante e animali per produrre cibo, fibre e altre risorse utili. È un settore fondamentale per l'economia e la sopravvivenza umana, coinvolgendo attività come coltivazione, semina e cura dei campi. In breve, tutto ciò che concerne il mondo dell'agricoltura è definito agricolo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un particolare tendone usato come serra o come rimessa per trattoriCombustibile da contadiniCome un campo coltivabileMacchina per movimento terraGrandi distese di terra incoltaUn locale sotto terra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Agricolo

La definizione "Settore che riguarda la lavorazione della terra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

G Genova

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G S M I L M A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SLAMMING" SLAMMING

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.