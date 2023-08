Scorre in Alsazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scorre in Alsazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ILL

Significato/Curiosità : Scorre in Alsazia

L'Ill è un fiume che scorre nella regione dell'Alsazia, situata nell'est della Francia. Questo fiume ha una rilevanza storica e geografica, attraversando città come Strasburgo, la capitale dell'Alsazia. Le acque dell'Ill sono parte integrante del paesaggio alsaziano, contribuendo alla sua bellezza naturale e alla sua economia. Il fiume ha anche svolto un ruolo fondamentale nella storia, fungendo da via di comunicazione e collegamento commerciale. Oggi, le rive dell'Ill sono spazi ricreativi e luoghi di svago per i residenti e i visitatori, oltre a mantenere il suo significato culturale e storico nella regione.

Altre risposte alla domanda : Scorre in Alsazia : scorre; alsazia; Ci scorre nelle vene; scorre al confine tra la Polonia e la Germania; Impianto di condotte in cui scorre petrolio; scorre tra le province di Parma e Reggio Emilia; scorre nella Valtellina; Monti tra alsazia e Lorena; Confina con l alsazia ; Titolo feudale dei signori di alsazia Assia e Turingia; Piatto tipico della cucina alsazia na; Catena di monti fra l alsazia e la Lorena;

