Confina con l Alsazia - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : LORENA

Reno (o alta alsazia o sud-alsazia, sud-alsace o südelsass in tedesco, owerèlsass in alsaziano). il territorio della regione confina con la germania a... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. lorena – regia di georges tréville (1918) lorena – regione storico-culturale ed ex suddivisione amministrativa...