Tipo di chirurgia che interessa l apparato circolatorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo di chirurgia che interessa l apparato circolatorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VASCOLARE

Significato/Curiosita : Tipo di chirurgia che interessa l apparato circolatorio

Della chirurgia dell'apparato digerente chirurgia d'emergenza pediatrica, settore interdisciplinare della chirurgia d'urgenza e della chirurgia pediatrica... Non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. la resistenza vascolare è la resistenza al flusso che deve essere superata per spingere il sangue... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

