Perentorio e deciso come una critica fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perentorio e deciso come una critica fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRANCHANT

Significato/Curiosita : Perentorio e deciso come una critica fra

"comunisti e sovversivi", il controllo della stampa (quella dell'opposizione tramite la censura, quella fascista tramite un richiamo all'ordine perentorio) e poi... Jean tranchant, nato honoré jean mathieu tranchant (parigi, 4 febbraio 1904 – parigi, 7 aprile 1972), è stato un compositore, cantante, pittore, disegnatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

